Yuri y otros famosos mexicanos que son señalados de homofobia

En las últimas horas mucho se ha cuestionado la labor que la sociedad juega por los derechos de la comunidad LGBT, saliendo a la luz el nombre de famosos como Yuri que ejercen homofobia.

Y es que al tener influencia sobre el pensar de su público, estos artistas han manifestado palabras y/o acciones para denigrar los derechos humanos de la comunidad LGBT.

Con el reciente caso de discriminación suscitado en Six Flags, la cantante, así como otros grandes artistas han salido a la luz por su fama de homofóbicos.

No solamente la intérprete de la "Maldita Primavera" ha sido cancelada por la comunidad LGBT, sino también estos otros famosos, en La Verdad Noticias te contamos qué dijeron.

Eduardo Verástegui, el actor y modelo se pronunció en contra de que los matrimonio del mismo sexo puedan adoptar niños. En ese mismo tema, artistas como Roberto Palazuelos, Jacqueline Andere y Emmanuel se sumaron a las voces que se oponen a la diversidad sexual y a la aprobación de leyes que les permita a los matrimonios del mismo sexo adoptar.

Otro de los señalados es Esteban Arce, quien ha sido repudiado por la comunidad LGBT al mostrarse abiertamente antigay. Tal es el caso del polémico Mauricio Clark, quien hasta aseguraba que las terapias de conversión lo habían "curado".

A mediados del mes de noviembre, durante una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, la cantante fue cuestionada sobre sus relaciones pasadas y justo cuando el conductor le preguntó sobre "si alguno de sus novios le había salido gay", la jarocha respondió inesperadamente.

"Si horrible, no me ardió, me fui a hacer un análisis", con estas palabras, cientos de activistas, artistas y demás celebridades le respondieron a la jarocha por su actuar.