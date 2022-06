¿Yuri vuelve a hacer comentarios homofóbicos? Polémico tweet se hace viral

La cantante es señalada de compartir un mensaje homofóbico en redes sociales, pero esto es totalmente falso.

Yuri se convirtió en blanco de duras críticas a causa de una captura de pantalla que muestra un supuesto mensaje que compartió en su cuenta de Twitter y que ya circula por todas las redes sociales, en el cual propone “un mes del orgullo cristiano. Sin embargo, debes de saber que dicha imagen es totalmente falsa y que fue hecha para perjudicarla.

De acuerdo a información que circula en Internet, el supuesto tweet fue realizado en referencia a las actividades del Mes de la Diversidad Sexual. No obstante, el detalle que indignó a más de uno es que en dicho mensaje también se incluía un mensaje discriminatorio contra la comunidad LGBT+.

Cibernautas atacaron a la cantante por "proponer un mes del orgullo cristiano" y arremeter contra la comunidad LGBT+.

“Imagínense si tuviésemos un mes del orgullo cristiano y todo el mundo fuese presionado a poner una cruz en el logo, banderas, catecismo en las escuela, el problema que harían… Pero como es el mes del abecedario y de la victimización de un grupo hegemónico, todos obedecen”, se lee en el polémico tweet que ya figura en todas las noticias de la farándula.

Yuri se defiende de los ataques

La cantante jarocha dejó en claro que el mensaje homofóbico que circula en redes sociales a su nombre es totalmente falso.

Debido a que no es la primera vez que la cantante jarocha es señalada de atacar a la comunidad LGBT+, más de uno no se dio cuenta que se trataba de una imagen editada y optó por lanzar duras críticas en su contra. Sin embargo, la también pastora se defendió y dejó en claro que dicho mensaje no había sido compartido por ella.

“Con todo respeto, yo nunca he escrito eso… Antes de lanzar la piedra infórmate, investiga y lee, si no lo haces y usas las redes para agredir pasas de agresor a ignorante”, fue el contundente mensaje que escribió Yuri en su cuenta de Twitter, mismo que ha sido replicado varias veces por sus fanáticos con tal de esclarecer la polémica.

¿Cuál es la religión de Yuri?

Hoy en día y junto a su esposo Rodrigo Espinoza ofrecen ministerios en la iglesia Casa de Restauración y Alabanza de la CDMX.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yuri ha tenido ciertos desacuerdos con la comunidad LGBT+ debido a que profesa el cristianismo, religión a la que se acercó para hacer frente a los problemas de adicción que sufrió en la década de los 90's.

