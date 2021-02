Yuri sufrió esta enfermedad que la llevó a usar pelucas

Yuri es una famosa cantante veracruzana que ha destacado en el mundo de los espectáculos y que recientemente ha estado causando polémica por unas declaraciones que dio a los medios en el aeropuerto.

¿Qué enfermedad padece Yuri?

Tal parece que después de haber padecido los estragos de la enfermedad viral, Covid-19, la cantante Yuri, contó que ahora enfrenta un severo caso de alopecia como secuelas del contagio y el estrés de estar encerrada.

Hay que recordar que la famosa cantante, Yuri, reveló que sufrió la enfermedad viral de Covid-19, la cual afortunadamente logró superar al someterse a tratamientos médicos y aislamiento.

Es por eso que recientemente se encontraría enfrentando complicadas secuelas por sus padecimientos; en su reciente encuentro con los medios, la artista contó que se ha visto con una espantosa alopecia que la llevó a usar pelucas, así lo detalló:

“Me quedé media pelona, por eso tuve que usar pelucas en Premios Lo Nuestro”.

La bella cantante también complementó: No me pudieron peinar porque ya tengo poquito pelo, muy poquito pelo, pero ya se me quitó lo que se me caía, ya estoy en tratamiento, el virus te tira el pelo.

La intérprete de La Maldita Primavera explicó que se ha sometido a un tratamiento especial, el cual consiste en medicamentos que se aplican por etapas, el cual tuvo un efecto inmediato en la primera semana.

Entre otras cosas al ser abordada en el aeropuerto, la famosa comentó, además, sobre el tema de su bioserie con Televisa, en la cual prometió que hablaría sin tapujos, pues ella señaló no tener problema alguno con nadie.

Cabe destacar que Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, es una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, que su calidad vocal y versatilidad le permiten interpretar distintos géneros musicales, como pop, balada, dance, ranchera, cumbia y regional mexicano, entre otros.

