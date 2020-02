Yuri sorprende a sus fans al anunciar nueva gira musical en el 2021

Yuri es una reconocida actriz y cantante de origen mexicano que ha logrado consolidarse dentro del mundo de la música como una de las artistas más populares de América Latina al conseguir vender más de 30 millones de copias en todo el mundo e incluso llegó a ser nombrada como la reina del pop latino.

A lo largo de su carrera Yuri ha lanzado más de 29 discos de estudio y dentro de ellas se encuentran canciones como “Maldita Primavera”, “Detrás de mi Ventana”, “Cuando Baja la Marea” y “El Apagón” se han convertido en una de las más escuchadas en la historia de la música mexicana.

Por eso no sorprende que Yuri goce de una popularidad impresionante en la actualidad pues debes de saber que se encuentra protagonizando una exitosa gira de conciertos junto al grupo Pandora donde demuestra que ha logrado seguir vigente dentro del gusto de miles de personas.

La nueva gira musical de Yuri daría inicio el próximo año

A través de sus redes sociales Yuri anunció que se encuentra trabajando en una nueva gira musical que dará inicio en febrero del 2021 y confesó que ha realizado una inversión millonaria en este proyecto porque busca ofrecerle a sus fans un nuevo concepto que los dejará maravillados.



“Estamos comenzando, 10 meses antes porque mis shows son muy complicados, ahora que me fui de vacaciones, empecé a hacer el setlist de mis canciones y era tal la emoción y tal el estrés que me empezó a brincotear el ojo, ya estoy entrenando de nuevo para volver a bailar como antes, he decidido darle a mi público eso que siempre me piden”, mencionó Yuri.

Yuri sorprende a sus fans al anunciar nueva gira musical en el 2021.

La cantante Yuri reveló que su próximo show estará lleno de las coreografías, juegos de luces, cambios de vestuarios y efectos especiales que la caracterizan pero añadió que esta volviendo a sus orígenes ya que su setlist incluirá canciones en rock, balada y reggae.

