Yuri se defiende de quienes la llaman homofóbica: "No he hablado mal de ellos"

Yuri reaparece ante las cámaras y de manera inesperada se defiende de todo ataque lanzado en su contra, en especial por la comunidad LGBTIQ+.

La famosa cantante brindó una entrevista al 'Programa Hoy' donde dejó bien en claro que no es homofóbica y que sus comentarios han sido mal interpretados.

Ello luego de que en días pasados fue captada haciendo comentarios homofóbicos en pleno concierto y sobretodo después de lanzar "Euphoria", tema donde incluso aparece la bandera LGBT.

La famosa cantante habló con las cámaras del 'Programa Hoy' sobre su sentir ante los recientes ataques de las redes, quienes aseguran es una persona homofóbica.

"Yo tengo mi forma de pensar, pero no hay nada que avale que soy homofóbica, no tengo que pedir disculpas porque no he hablado mal de nadie", afirmó.