Yuri se burla de las críticas que recibe en su contra

La cantante jarocha asegura que ya solo se ríe de todas las críticas que hacen en su contra.

Días atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Yuri se convirtió en blanco de duras críticas por revelar que le ha exigido a sus bailarines mantenerse delgados durante el tiempo que dure la gira Euforia Tour 2022, lo cual provocó que sea tachada de “gordofóbica”.

“Ellos se tienen que conservar delgados, porque muchos bailarines entran, empieza el tour y luego echan la panza… No tengo nada en contra de los gorditos, pero los bailarines siempre se caracterizan por tener buenos cuerpos, porque obviamente para el taco de ojo para la señora”, declaró la cantante en entrevista para el programa Todo para la mujer.

La cantante jarocha reveló que exige a sus bailarines mantenerse delgados con tal de dar "un buen taco de ojo" a sus fanáticas.

Asimismo, hizo mención de los bailarines de las famosas cantantes americanas y aseguró que ella busca seguir ese ejemplo, lo cual solo podrá ser logrado si se impone disciplina desde el día uno. “Estar conmigo es mucha disciplina, no crean que van a estar gordos”, declaró Yuri, quien reveló que solo seleccionó a 30 bailarines de 100 audiciones.

Tales declaraciones causaron polémica entre los cibernautas, quienes la acusaron de “gordofóbica”, esto a pese a que ella dejó en claro que no lo es. No obstante, debes de saber que esta no es la única razón por la que ha sido criticada, pues también le reclamaron por hacer comentarios homofóbicos en pleno concierto.

Yuri ya no le toma importancia a las críticas

En un reciente encuentro con la prensa, la intérprete de 'El Apagón'reveló que ya no le toma importancia a las críticas que recibe en redes sociales y que “ya está curada de espanto”, además de que considera que la gente no la conoce y que solo está buscándole errores.

“Ya soy todo, gordofóbica, mamofóbica, ideofóbica, huevonofóbica, de todo soy, ya me río, ya me río… Yo soy muy chistosa, yo creo que la gente no me conoce todavía, pero como nada más andan viendo qué digo, qué hago, yo nada más me río”, finalizó Yuri.

¿Qué edad tiene Yuri?

Pese a las críticas y polémicas, la cantante sigue gozando de gran popularidad dentro del mundo de la música.

Yuri nació el 6 de enero de 1964, por lo que ahora tiene 58 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, la cantante veracruzana inició su carrera artística en 1976 y dos años más tarde lanza el primero de muchos discos, mismos que la convertirían en una estrella de la escena musical en México.

