Yuri reacciona a su posible retiro de los escenarios ¿Se va?

La cantante desmiente retirarse de los escenarios

Luego de que las últimas semanas circulara que Yuri pronto se retirará de los escenarios y dejara el mundo artístico para tomarse un descanso, la propia cantante veracruzana es quien aprovecha sus redes sociales para desmentir dicha afirmación.

La güera consentida del medio artístico reiteró que la próxima gira que está planeando no es la del adiós, sino más bien que pretende seguir de pie en el escenario que tanto ama y al cual le debe una enorme respeto.

Y es que luego de asegurar que la cantante se retirá de la música, las redes sociales reaccionaron ante tal afirmación y muchos de ellos lamentaron que su voz no se presente nuevamente en los escenarios.

La cantante veracruzana fue interceptada por varios medios de comunicación a quienes les afirmó sin que nadie le preguntara, que no se retira de los escenarios como tanto se ha venido manejando en redes sociales en las últimas semanas.

"No me retiro como dicen que me voy a retirar. A todos los que quieran que me retire: No me voy a retirar, a todos los que me odian que quieren que me retire, no van a ganar de una vez les digo", aseguró.

Además, entre risaas, la intérprete de la "Maldita Primavera" les hizo una seña de ‘cuernos’ a todos los que la rechazan, asegurando que "Yo estoy feliz, estoy bien, estoy sana y el mal nunca gana".

¿Qué edad tiene Yuri?

¿Qué edad tiene Yuri?

Nacida un 06 de enero de 1964, Yuridia Valenzuela Canseco es una conocida cantante, actriz y presentadora de televisión que en la actualidad tiene 58 años.

Siendo reconocida como una de las mejores voces de la década de los 80, la intérprete originaria de Veracruz ha colocado en la cima del éxito grandes temas como "Maldita Primavera", "Quién eres tú", "Yo te pido amor", "Ya no vives en mi", "Es ella más que yo" y "Detrás de mi ventana".

El actualidad Yuri se prepara para su regreso a la televisión en la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara? y próximamente retomará sus planes de gira por lo ancho y largo de la República Mexicana.

