Yuri presume piezas Versace de 35 mil dólares

Yuri es una de las estrellas más representativas de la industria musical en México, pues desde sus 15 años comenzó a mostrar su gran talento sobre los escenarios, y es que además, también se ha convertido en un icono de la moda, pues siempre sorprende con vestuarios brillantes y llamativos.

En ese sentido, la misma cantante ha señalado que es amante de la moda y que se ha inspirado en grandes artistas para armar su propio closet y siempre lucir impecable.

“Soy una persona que me gusta estar linda para mi público, admiro mucho a JLo y a Beyoncé, también a Madonna que ahora ya está más relajada, pero cuando estaba en su apogeo era una mujer que imponía moda, que siempre estaba con los mejores diseñadores. Y creo que las artistas tenemos que estar lindas siempre, también para ustedes (la prensa) porque son el eslabón entre nosotras y el público”, relató.

Con respecto a mantener su imagen, la cantante señaló que fue su madre la que le inculcó el hábito de siempre verse presentable, así este en el aeropuerto.

Piezas más caras

Yuri es amante de Versacce

Ya en ese contexto, la intérprete de “Osito Panda”, presumió que ella no cuenta con un equipo de stylist, ya que ella es su propia coach de moda, por otro lado, presumió que cuenta con piezas de diseñadores, como Versace y Philipp Plein.

“Tengo una pieza de Versace, toda de efecto metal, que la lanzó (Gianni) antes de morir, la cual la tienen ahora en un museo y cuesta 35 mil dólares, y yo no lo sabía, es un traje que saco cantando con Carlos Rivera en el segundo video de ‘Ya no vives en mí’ (2018). Mis fans fueron los que me mandaron la foto. Es una reliquia, está precioso ese vestido, me lo he vuelto a poner dos o tres veces”refirió sobre su closet.

Exposición de sus vestidos

Yuri desea mostrar todas sus piezas de moda

Con respecto a su guarda ropa, la cantante señaló que para este 2023, piensa montar una exposición completa, para mostrar todos los looks y piezas únicas que ha conseguido, pues señala que tiene zapatos e incluso algunas prendas, firmadas por los mismos diseñadores a los que les ha comprado toda su indumentaria para sus shows y presentaciones en televisión, informó La Vardad Noticias.

