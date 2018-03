Yuri pide al público que se “eduque” tras abucheos

El abucheo durante el concierto fue un reflejo del malestar de los salmantinos ante la situación de inseguridad en la ciudad, donde se han disparado las ejecuciones y los incidentes violentos presuntamente a causa del robo de combustible. No obstante, Yuri reclamó el escenario para ella.

La cantante veracruzana Yuri, “Coach” del programa de La Voz México, brindó un concierto a beneficio del DIF Municipal en el gimnasio Lázaro Cárdenas, donde además de derrochar simpatía y sus mejores éxitos, se vio en la necesidad de enfrentar la rechifla que recibieron el presidente municipal Antonio Arredondo y su esposa, quienes subieron al escenario a otorgarle un reconocimiento. Un video del medio local El Salmantino ha difundido las declaraciones de la jarocha la noche del pasado viernes: “Permítame un momentito… Les pido de favor, que tomen silencio, por favor, es mi show y es mi escenario, les pido por favor que sean respetuosos, por favor, edúquense. Por favor, les suplico, por favor (que guarden silencio). Aquí no tiene nada que ver el gobierno conmigo, ¿quedó claro?”. Pese a que las festividades navideñas y de fin de año arrancaron en la ciudad luego de que ese mismo viernes quedó inaugurada la Expo Kiosco Artesanal 2017 y el tradicional encendido del Árbol Navideño, el abucheo durante el concierto fue un reflejo del malestar de los salmantinos ante la situación de inseguridad en la ciudad, donde se han disparado las ejecuciones y los incidentes violentos presuntamente a causa del robo de combustible. No obstante, Yuri reclamó el escenario para ella. Tras el regaño de la artista a los inconformes, en redes sociales se ha hecho coro de los reclamos, sumándola a ella a las quejas, afirmando que el concierto se llevó a cabo con el dinero de los salmantinos, esos que han visto trastocada su tranquilidad en los últimos meses, con el crecimiento casi exponencial de la violencia.Desde hace unos días, Yuri se ha visto envuelta en la polémica, luego que recibiera críticas por parte de la comunidad LGTB al declarar la cantante que los niños deben ser adoptados sólo por parejas heterosexuales, cerrando las puertas a las parejas homosexuales, ya que, como cristiana es lo que “debe ser”, pero no es homofóbica.