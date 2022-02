Yuri pide a Farruko, cambiar las letras de sus canciones, para no ofender a Dios

Yuri le pide a Farruko cambiar la letra de sus canciones

Farruko, estuvo inmerso en la polémica, tras declarar que estaba arrepentido de sus canciones y proclamar que tenía una relación más cercana a Dios, ahora es Yuri quien pasó por una situación similar, quien le dice que continúe en el reguetón pero que cambie las letras de sus canciones, sino le hacen sentir bien.

Durante un concierto, el reguetonero fue fuertemente criticado, ya que se negó a cantar algunas de sus canciones más populares, esto porque afirmaba que incitaba a muchos a las adicciones.

Tras ser fuertemente criticado en redes sociales, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Farruko responde a críticas por predicar en su concierto de Miami e incluso habría contactado a un seguidor para regresarle el dinero que gastó en su concierto.

Ahora es Yuri, quien también vivió una transición religiosa mientras era cantante, quien le dedicó unas palabras al reguetonero.

Farruko se convierte a Cristianismo

Yuri le manda un mensaje a Farruko, tras confesar su acercamiento religioso

Después de ser fuertemente criticado en redes sociales, por confesar su cristianismo durante un concierto y predicar en el mismo, es la cantante mexicana Yuri, quien en una entrevista, habló del reguetonero Farruko.

“A todos nos pasa, cuando tenemos ese encuentro con Jesús nos ven extremistas porque queremos compartirle a todos esa paz. Yo fui muy criticada, de Teresa de Calcuta no me bajaban y se me cerraron algunas puertas”, dijo.

Sin embargo, aseguró que puede seguir en el género urbano, pero le pidió cambiar la letra de sus canciones, pues considera que ofenden a dios.

“Puedes seguir reggaetoneando, la música la creó Dios, pero quítate esa letra y haz otra cosa”, aunque le adelantó que seguirá siendo criticado en redes sociales, por dicha decisión.

Yuri es señalada de “homofóbica”

Yuri ha enfrentado señalamiento por polémicas declaraciones

Recordemos que la cantante mexicana Yuri, ha sido señalada y censurada por diversos comentarios que han sido considerados como homofóbicos.

Tal fue el impacto de sus comentarios, que incluso tuvo que cancelar dos de sus conciertos, por la baja venta de sus boletos, sin embargo la cantante afirma que respetada a la comunidad LGBT.

Como parte de los Premios Lo Nuestro 2022, tanto Yuri como Farruko este 24 de febrero formarán parte del escenario, Yuri con una participación especial junto a Gilberto Santa Rosa y el reguetonero además de sus nominaciones, recibirá el Premios Lo Nuestro a la Excelencia Urbana.

