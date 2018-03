Yuri mantiene su postura contra adopción en matrimonios gays. 

No quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica

¡Lo hace de nuevo! La jarocha Yuri, vuelve a ser la causante de una controversia en el medio de los espectáculos. Pues en una entrevista con el periodista Camilo Egaña, confirmó que su postura es en contra de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés.

En el programa, Yuri fue interrogada sobre su postura ante los matrimonios gays que adoptan niños y dijo no estar de acuerdo.

“Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara (…) en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable”, explicó la jarocha.

Pero para acentuar la postura de Yuri, Camilo Egaña le reiteró que de acuerdo a ella, solo parejas heterosexuales deberían adoptar niños.

Por lo que la cantante mexicana detalló:

“este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana, y así como la gente lo hace, y la gente apoya, y yo los respeto, no los juzgo, yo no soy ese tipo de persona (…), obviamente en México (no estoy de acuerdo con la adopción), porque vuelvo a repetir hay mucho burling (bromeando con la palabra bullying), como dicen los chavos hay mucho burling”.

Además de diversos seguidores que no apoyan la postura de Yuri, el actor Mauricio Mejía se sumó a la polémica y envió un duro mensaje a la cantante a través de su cuenta de Twitter reprochándole sus declaraciones.



“@OficialYuri Tu adoptaste y estabas más “perdida” en tu vida que nadie. Y tu si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo. #SeñoraBonita”, expresó.