Yuri le trae ganas a Luis Miguel ¡Que bárbaro!

La intérprete de “Maldita Primavera” Yuri sorprendió a sus seguidores con una de sus confesiones más escandalosas, puesto que la cantante veracruzana reveló haberse quedado con las ganas de tener un romance con el también cantante Luis Miguel. ¿Cumplirá su sueño?

Recordemos que “la güera” como muchos la llaman de cariño, comenzó su carrera artistica desde su adolescencia, incluso fue en el año 1978 cuando lanzó su primer álbum discográfico titulado “Ilumina tu vida”. Sin embargo no fue hasta finales de la década de los ochentas cuando Yuri tomó una gran popularidad en México y América Latina.

Hoy con alrededor de 29 trabajos discográficos y más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, Yuri es considerada como una de las artistas hispanas más exitosas en la historia. Una vida llena de grandes trabajos y colaboraciones que seguramente veremos a través de su serie biográfica.

Muy pronto la bioserie de Yuri

Las bioseries de los artistas mexicanos se han hecho populares en la actualidad, hemos podido ver la de Luis Miguel, Silvia Pinal y Juan Gabriel entre otros. Conocer la vida privada y personal de los ídolos mexicanos se ha convertido en un favorito de los televidentes.

Ahora Yuri prepara la bioserie de su vida, por lo que recientemente fue entrevistada al respecto, y la cantante veracruzana sorprendió a sus seguidores confesando que siempre quiso ser pareja de Luis Miguel, algo que tristemente no se le dio en su juventud.

“Todas queríamos con él” la confesión de Yuri

Recordemos que Yuri se encuentra casada con el chileno Rodrigo Espinoza desde hace más de 25 años; sin embargo esto no impidió que la cantante fuera sincera en cuanto a la atracción que alguna vez sintió por Luis Miguel.

“Luis Miguel fue un hombre guapísimo y ahora es un hombre maduro. Todas queríamos con él, ni modo de decir: ay, yo no. Yo también quería ser su novia pero no se me dio”

Asimismo la cantante veracruzana aclaró que en su bioserie no hablará mal de nadie ni creará escándalos, sino que hablará de sus diferentes experiencias junto a las personas y personajes que fueron importantes para ella, y donde claro aparecerá Luis Miguel.

A pesar de que la serie biográfica que Yuri ya está en los últimos preparativos, la cantante comentó que aún falta elegir a la actriz que la interpretará, una decisión que depende más de la empresa que de ella.

Te puede interesar Yuri y Gloria Trevi dan sospecha de una colaboración ¡Fotos lo confirman!

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana