Yuri le pide perdón a Lucía Méndez en el programa ‘La Saga’

En el programa La Saga, que conduce la guapa Adela Micha, ha tenido una buena respuesta para los seguidores, este programa se transmite completamente en vivo a través de la plataforma YouTube, en el programa de ayer tuvo como invitada a la guapa cantante, la jaracho Yuri.

Entre la entrevista, le dijeron que porque no se reconcilia con Lucía Méndez, en eso Adela dijo: y si le marcamos, a lo que la cantante Yuri dijo: está bien que le marquen.

Durante la entrevista Adela le dice a Lucía Méndez que Yuri quiere hablar con ella.

Yo soy una mujer de reconciliación. Comentó Yuri.

En el programa La Saga, Adela ha tenido diversos artistas del medio del espectáculo.

Yuri estuvo en el programa La Saga, la cantante llego muy emocionada en la transmisión, pues en una de esas preguntas, Adela le pregunto que si tuvo una relación con Luis Miguel y ella confesó que no.

Yuri durante la entrevista en el programa La Saga

Entre bromas, la cantante menciono Ya quisiera manita, ¡yo le decía fáltame al respeto!.

La cantante hablo de su trayectoria, a sus 21 años y el cantante Luis Miguel tenía 15 años, Yuri confeso que él era el sueño de todas, pero ella siempre le brindo su amistad.

Un fans, se acercó para decirle que si no se hubiera casado, Luis Miguel no habría terminado con Mariana, y la cantante le dijo, tranquilo no creas todo lo que vez en la televisión.

Yuri mencionó que hizo una buena amistad con Luis Miguel.

Adela le preguntó porque tuvo la decisión de volverse cristiana.

La cantante se empezó a reír, Yuri comentó que perdió su voz, durante las grabaciones de la telenovela ‘Quiero volver a empezar’, que duro año y dos meses, de igual forma los fines de semana igual se dedicaba a cantar. Debido a la carga de trabajo, la cantante fue operada de las cuerdas vocales, y tuvo que ausentarse durante 7 meses, pero en el primer mes no podía hablar.

Telenovela 'Quiero volver a empezar'

Yuri confesó que era muy calenturienta, y en algunas veces se enamoraba, de igual forma confeso que no se drogaba, pero que si le gustaba el alcohol. En ese momento la cantante decidió que era momento de poner un alto a su vida y tomar buenas decisiones.