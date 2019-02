Yuri hace un "Eduardo Yañez" y explota contra un reportero (VIDEO)

Yalitza Aparicio no deja de causar revuelo tras la impactante fama que recibió tras su participación en Roma, y tras su nominación a “mejor actriz” en los próximos premios Oscar, ha dividido las opiniones de muchos famosos, mientras unos se enorgullecen por ella y le desean éxito, hay otros que reprueban su actitud y al parecer la envidian, como el caso de la actriz Patricia Reyes Espindola.

Ahora una famosa cantante mexicana quedó atrapada en esta confusión, pues al tratar de elogiar a la actriz mexicana las cosas se malinterpretaron y se armó el escándalo, hablamos claro de Yuri.

Durante una entrevista, la famosa cantante Yuri quiso expresar su orgullo hacia Yalitza y le envió un consejo a ella y a su equipo, en el cual dijo la frase: “Me parece hermoso, es como para el prototipo de la gente, sobre todo por su físico, porque mucha gente dice si estás en Hollywood, tienes que ser muy mexicana, pero muy bonita y con un cuerpazo y ella es todo lo contrario, si se puede triunfar si se tiene talento” lo que se malinterpretó como una ofensa hacia Yalitza Aparicio.

Tras esta declaración los comentarios negativos le llovieron a la cantante, por lo que desmintió el hecho y dio una explicación, pero al parecer la molestia fue tanta que estalló contra uno de los reporteros que la cuestionó.

“Ay amigo lindo, ¿eres periodista?, ¿viste la nota? No la viste corazón, como buen periodista tienes que informarte de lo que vas a preguntar, de eso no te voy a contestar, porque no vengo aquí a hablar de nadie y nunca más voy a hablar de nadie"

Esta fue una de las respuestas que Yuri le dijo a uno de los reporteros al mencionar el bochornoso episodio donde aparentemente ella ofendió a Yalitza Aparicio, pero aunque se enojó bastante, recordó su religión, pues mencionó que si profesa al pie de la letra el cristianismo y por eso no ofende a la gente, y arremetió contra los medios, pues los acusó de exagerar los hechos solo para generar polémica.

“Yo soy mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes para destruir a la gente, no señor, el cristianismo no solamente se dice, se vive, ¿ok corazón? Esa pregunta ni le la voy a contestar por que no fue así”.