Yuri en contra de las cirugías plásticas: “Por favor que no les cambien la cara”

Yuri de 56 años de edad, se dio a conocer sus opiniones sobre la costumbre de muchas famosas por someterse a cirugías con el propósito de evitar envejecer y seguirse viendo jóvenes.

“Creo que a veces eso es inseguridad, cuando la mujer es insegura y no quiere envejecer, […] Todas vamos a envejecer, tarde o temprano [...] Hay que saber envejecer con dignidad, sí se vale hacer tus cositas, la tecnología ha avanzado, pero por favor que no les cambien la cara”, dijo Yuri.

En entrevista, Yuri habló sobre las cirugías plásticas con Edén Dorantes, periodista del espectáculo, y su deseo de nunca recurrir a ellas a diferencia de muchas de sus compañeras.

“A mí me duele mucho cuando se burlan de mis compañeras, pero también se provocan. Yo no quiero hablar de nadie porque se enojan conmigo y son mis compañeras, yo nada más hablo en general porque sí se ve que hay muchas artistas que a lo mejor no quieren envejecer, es válido”.

Yuri evita las cirugías plásticas

Yuri también confesó que ha usado botox pero además de eso, no piensa poner en peligro la integridad de su rostro y cuerpo con cirugías plásticas y relató que medidas alternas toma.

“Lo que sí hago mucho es aparatología, radiofrecuencia, láser, todos esos aparatos que son maravillosos [...] Muchos de esos aparatos yo los tengo en mi casa, yo los he comprado porque no tengo tiempo de ir a un spa”, explicó la cantante.

“Yo creo que hay artistas que ya se pasan de tanto relleno, o los doctores no respetan, les cambian la cara”, finalizó.

