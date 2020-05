Yuri cuenta su historia ÍNTIMA con Luis Miguel ¿Tuvieron un romance?

La cantante mexicana Yuri es de las estrellas más carismáticas de la música en México y es que se caracteriza por ofrecer entrevistas llenas de anécdotas en las que cuenta detalles de su larga carrera artística y de su vida personal.

Así lo ha hecho recientemente la cantante veracruzana, pues estuvo en el programa de la televisión chilena “Con Amigos en Casa”, en el que la cantante habló sobre su relación con el famosa cantante Luis Miguel.

Los recuerdos de Yuri sobre su amistad con Luis Miguel

Durante la entrevista que le hicieron a la bella Yuri relató la ocasión en la que cantó con el llamado “Sol de México”, mencionando las complicaciones que experimentó en aquella ocasión, pues ese día tenía planeado escaparse de su casa con su novio de entonces, Fernando Iriarte.

“Él me dijo y su papá que me ofrecían un departamento en Polanco, porque pensaban que no tenía a donde irme, pero ya tenía planeado todo con Fernando porque la relación con mi mamá ya no era muy buena. Yo era mayor de edad y mis papás no me dejaban tener novio”, contó Yuri.

La veracruzana continuó: “Tuve que tomar esa decisión porque las cosas no estaban bien y Luis Miguel lo sabía, fue mi amigo durante mucho tiempo, siempre me escuchaba y no fue mi novio, me hubiera encantado porque es un hombre guapísimo, cariñoso conmigo, éramos grandes amigos”.

Por otro lado la cantante guardo bueno recuerdos con Luis Miguel: “A veces cuando estaba con la novia me invitaba y yo le decía que no, porque no quería ser un mal tercio. Guardo muy lindos recuerdos de él”, mencionó Yuri quien recordó que Luis Miguel incluso asistió a su boda acompañado de su novia Mariana Yazbek.

Cabe mencionar también que la cantante Yuri destacó que Luis Miguel siempre fue su amigo, que nunca dejó de apoyarla y ella le retribuyó de igual manera, pues recordó en especial sus ensayos conjuntos del tema “Un hombre busca una mujer”, que posteriormente interpretaron juntos para un show.