Yuri confiesa que sufrió abuso sexual y su papá se vengó del violador

Yuri es una famosa cantante mexicana que recientemente reveló que un sujeto desconocido la agredió en el consultorio de su papá: "me empezó como a sobar el seno y yo me hice para atrás", narró la cantante.

Hay que destacar que muchas famosas se han armado de valor para compartir los penosos episodios en los que han sido víctimas de abuso o acoso sexual, y en esta ocasión Yuri se suma a ellas al compartir su caso.

Resulta que la talentosa cantante Yuri, confesó a “Ventaneando” que el incidente ocurrió cuando tenía 7 años, cuando estaba en el consultorio de su papá; espacio donde un hombre desconocido le tocó sus partes íntimas.

En esta ocasión la cantante Yuri confesó: “De niña sí me pasó tenía como 7 años. Mi papá era doctor y era un consultorio largo y en la parte de atrás era donde él hacía sus curaciones para los enfermos que venían con algún problema”.

“Yo estaba haciendo unos algodones y metiéndolos en alcohol, recuerdo que había un señor maduro y mi papá ya me había dicho ‘mijita cuando le toquen aquí o allá abajo usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted”, fue lo que también agregó la veracruzana.

Un día un tipo se le acercó y le ofreció un dulce: “me empezó como a sobar el seno y yo me hice para atrás y el señor se dio cuenta “no mi amor no te estoy haciendo nada” y le dije “no porque mi papá me dijo que usted no me tiene que tocar aquí”.

El padre de Yuri se vengó del violador

Después de que el señor le tocó la vagina, motivo por el cual Yuri salió corriendo en busca de su padre: “Mi papá era diabético, casi se muere porque se le subió el azúcar… lo golpeó hasta que le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel al tipo”, detalló.

