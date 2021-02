Yuri confiesa que fue víctima de ACOSO SEXUAL ¡A los 7 años!

La cantante veracruzana Yuri se armó de valor y en entrevista exclusiva para el programa Ventaneando confesó que ella fue víctima de acoso sexual cuando apenas tenía 7 años de edad, ya que un hombre de edad mayor se acercó a ella para tocarle sus partes íntimas.

"Recuerdo que había un señor de edad, yo tenía siete años… Comenzó con '¿Quieres un dulce?' y yo de ‘Sí, me gustan los dulces’; yo me acuerdo que llevaba un short, llevaba una camiseta y un short verde”, declaró Yuri ante las cámaras del programa Ventaneando.

La veracruzana reveló que aquel señor empezó a tocarle el seno, pero que ella se hizo a un lado, por lo que él le decía que no estaban haciendo nada malo. Cuando ella le dice a su padre, el señor Carlos Humberto Valenzuela Priego, que había sido acosada sexualmente, él le da una golpiza y lo envió a la cárcel.

"Él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y le corrí a decir a mi papá. Mi papá era diabético, casi muere porque se le subió el azúcar y le destrozó la cara al señor y se lo llevaron a la cárcel y ya no sé qué pasó", añadió Yuri a su relato.

Yuri tuvo un novio maltratador de mujeres

Yuri confiesa que tuvo un novio famoso que intentó pegarle, pero que ella no se dejó.

De igual modo, la intérprete de ‘Todo el año’ reveló que tuvo un novio que tenía fama de golpear a sus parejas, pero que un día este le alzó la mano y le amenazó con pegarle mientras cenaban en un restaurante, motivo por el cual ella decidió terminar su relación sentimental.

"En ese momento me salí del restaurante, a mí no me toca nadie, y yo creo que para mis papás siempre me afirmaron 'Usted vale con o sin hombre, usted vale, así que ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted, porque ese hombre que la trata como animalito no es para usted, usted es una princesa’" finalizó la cantante Yuri.

¿Crees que el acoso sexual está normalizado en México? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram