Yuri asegura que nunca ha atacado a la comunidad LGBT+; pide pruebas en video

La cantante Yuri negó ser homofóbica y aseguró que ella nunca ha atacado a la comunidad LGBT+, sus declaraciones se dan luego que sus conciertos programados en la Ciudad de México y Monterrey se pospusieron.

Se rumoró que los conciertos fueron pospuestos porque la cantante no logró vender boletos suficientes luego de sus presuntas declaraciones en contra de la comunidad LGBT+, pero ella desmintió que esta reprogramación de sus conciertos se deba a las acusaciones que hay en su contra sobre homofobia, sino a nuevos proyectos que tiene en puerta.

La intérprete de “Detrás de mi ventana” indicó que sus conciertos se pospusieron para el próximo 4 y 12 de noviembre porque ella tiene un gran proyecto en los próximos meses.

“Eso no es real, obviamente se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México cinco meses, ¿cómo les quedó el ojo?”, indicó la cantante que recientemente anunció un colaboración con María León.

Desmintió que sea homofóbica

En una entrevista con el programa Hoy, la cantante aclaró que la comunidad LGBT+ no tiene nada que ver en el cambio de planes, y aclaró nuevamente que ella no es homofóbica.

“De la comunidad hay una parte que no me quiere. Hay otra parte que si me quieren me aceptan y todo, yo no tengo nada en contra de ellos“, indicó.

Pero sus declaraciones continuaron, pues reveló que ella nunca ha discriminado a nadie de la comunidad LGBT+, indicando que pese a los rumores que se han desatado en su contra no hay videos que muestran esta discriminación hacia ellos.

“Nunca hay ningún video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan, ¡a ver!. Entonces la gente que no me quiere saca eso, a mí me tiene sin cuidado porque ahí hay un Dios”, señaló.

Aseguró que no es homofóbica y que no los discriminaría, pues es una figura pública y su éxito depende del trato que dé a sus seguidores. “No es real, si así fuera pues no me vuelven a contratar ni estaría trabajando y moriría de hambre porque yo vivo de eso”, indicó.

¿Qué religión es Yuri?

La cantante es cristiana

La cantante Yuri profesa la fe cristiana, al adherirse a la iglesia evangélica. Es precisamente por su religión que la cantante ha desatado gran polémica en los últimos meses, pues se dice que por ello rechaza a la comunidad LGBT+, algo que ella ha salido a desmentir.

