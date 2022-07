Yuri al borde de la cancelación luego de usar bandera LGBT+ en un video musical

Yuri, que suma cerca de 45 años de carrera artística, vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que su más reciente video musical, publicado el 01 de julio y que ya cuenta con más de 72 mil visualizaciones, la cantante usó la bandera de la comunidad LGBT+. Acción que enardeció a los internautas y celebridades luego de que en el pasado Yuri ha dejado clara su postura respecto a su opinión respecto a los derechos de la comunidad.

Recordemos que en el pasado Yuri se ha declarado en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo. Y, a pesar de que sus repetidos comentarios sobre “lo que su instructivo de vida cristiana dice del hombre y de la mujer” se han replicado a lo largo de los años en programas y en internet, ella mantiene una postura amigable con la comunidad, “ya que a pesar de no aprobar la adopción, ella convive con personas de la comunidad e incluso trabaja con ellos y los ama”.

Y es que los comentarios sobre la comunidad LGBT+ no son las únicas declaraciones que la cantante han dado de que hablar, recordemos que en La Verdad Noticias te platicamos que Yuri exige a sus bailarines estar delgados para no “presentar un show que llene el ojo de las señoras”.

La euforia del escándalo de Yuri

Los comentarios que contiene el video publicado por la cantante de 58 años, no dejan de exigirle desde una disculpa pública hasta poderosas declaraciones con una postura que no deja a dudas que ni su nuevo material discográfico ni su tour es bien recibido por los internautas.

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí sino. La comunidad no se reduce a maquillistas y peinadores sin sentimientos, te encargo”, “¡Se dio cuenta quien era la comunidad que le daba de comer! Su comunidad cristiana nunca pagaría un boleto por irla a ver. Bendiciones hermana #YuriLaMenos”, son los comentarios del video que hasta ahora suma tan sólo 2 mil me gusta.

También en Twitter no han dejado de llover con memes y palabras de reclamo.

Comentario de usuario de Twitter.

Detrás de la ventana de Yuri

Yuri vive la euforia del escándalo.

Toda esta polémica viene de la mano del rumor de que las ventas de su tour Euforia 2022 tiene muy bajas ventas, lo que habría orillado a la famosa cantante Yuri a dar pie a una inclusión, que en palabras de internautas, es más forzada que auténtica. Aunque la cantante no ha dado declaración alguna respecto al revuelo que está causando.

