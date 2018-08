Yurem sufrió terrible depresión al salir de Reto 4 Elementos

Yurem se encuentra en este momento en la Riviera Maya, debido a que es el host digital de la nueva temporada de Reto 4 Elementos, y en una entrevista exclusiva realizada para LA VERDAD, nos habló del mal que lo asediaba y de cómo salió adelante.

“Prácticamente soy de la Riviera Maya, ya se hablar maya, comentó el simpático cantante mientras decía varias oraciones en ese idioma, me la estoy pasando bomba casi no salgo en televisión porque todo lo que hago es digital, hago muchas cosas padres como notas de color”.

El también actor aseguró que el participar en el reality le gustaba mucho y que incluso cayó en depresión al salir y nos confesó cual fue la fórmula para salir adelante.

Foto: Ángel Balán Yurem sufrió terrible depresión al salir de Reto 4 Elementos

“A mí me gustaba hacer las competencias, la adrenalina el riesgo, pues ahora me siento más relajado porque es más sencillo ser host, todavía tengo unas heridas que me quedaron de la competencia”, dijo.

“A toda la banda que me apoyó se les agradece de todo corazón porque necesite cariño cuando yo salí, y me puse muy triste porque me deprimí porque perdí, pero había gente que me levantaba el ánimo eso me hizo salir adelante, por todo el cariño de la gente y estoy muy agradecido y si un día me ven en la calle, no duden en saludarme, en darme un abrazo, porque en lo personal me gusta y lo valoro mucho”, nos confesó Yurem en un momento de vulnerabilidad durante la entrevista.