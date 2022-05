Yurem revela el trauma que lo llevó a dejar la música

Yurem es un famoso conductor que ha destacado en el ámbito de los espectáculos con varias participaciones televisivas, principalmente como parte del programa cómico Me caigo de risa, en donde se ha hecho de muchos seguidores; sin embargo, se hizo famoso luego de participar en un reality.

Si recordamos el famoso Yurem inició su carrera musical en el reality “Buscando a Timbiriche: La nueva banda”, en el 2007, pero tiempo después optó por alejarse de la música y dejó de lado su carrera como cantante.

Recientemente el carismático Yurem, entrevista para Karla Díaz, en el programa de YouTube Pinky Promise, confesó los motivos por los que se alejó de la música y se enfocó en otros rubros artísticos y su respuesta sorprendió a muchos.

El trauma de Yurem por la música

“Me da pavor, me da mucho miedo, ando bien traumado, la neta”.

Eso fue parte de lo que confesó el famoso Yurem, previo a asegurar que posiblemente más adelante vuelva a incursionar en la música, aunque está muy inseguro al respecto.

“Hice un reality (Buscando a Timbiriche) donde me fue muy mal, a los 15 años me estaba cambiando la voz y cantaba del nabo, entonces me dijeron tanto que cantaba feo que sí me la creí”.

Por si fuera poco, Yurem Rojas, tras el concurso de canto, optó por tomar clases y seguir con la música, aunque una nueva experiencia negativa le hizo querer dejar la música, pues sufrió una estafa, pero eso no le ha quitado las ganas de seguir componiendo.

“Después tomé clases y mejoré mucho, pero me estafó un mánager, me fue fatal y quedé ciscado con la cantada. Ahorita tengo rolas guardadas que no he sacado”, comentó el famoso Yurem.

Yurem descubre a una fanática

Entre otros detalles Karla Díaz le pidió al famoso Yurem, que no dejara de cantar y confesó haber sido una gran fanática de él, cuando estuvo en el reality de Timbiriche: “En la nueva banda Timbiriche eran fan tuya, le inyectabas un chorro de chispa. A veces no necesitas tener la mejor voz cuando tienes algo especial, y tú lo tienes”.

