Yurem Rojas hace llorar a su novia Jhosenic Albany en Inseparables

Yurem Rojas y Jhosenic Albany tuvieron una excelente racha durante la quinta semana de Inseparables pero en las primeras pruebas de la sexta etapa, la suerte los abandonó y fracasaron en la prueba individual y en la de pareja, situación que los llevó a un intenso estrés que llevó al famoso actor a hacer una rabieta.

Su novia no pudo evitar romper en llanto al ver a Yurem tirado en el piso pataleando y gritando de desesperación tras perder la primer prueba que los hizo perder una apuesta de 28 mil pesos y los hizo ir al fondo de la tabla semanal.

La hermosa pareja de jóvenes tendrán que dar el todo por el todo para poder recuperarse de esta situación ya que quieran o no, deben ser muy inteligentes a la hora de apostar su dinero restante para escalar a los primeros lugares y no ser nominados pero las demás parejas de Inseparables no se las pondrán fácil.

Yurem Rojas hace llorar a Jhosenic Albany

Cómo bien recordaremos, al ser los quintos expulsados la casa, Guty y Brenda Zambrano, mandaron a la pareja a la casa de pájaros del jardín en donde han tenido mucha privacidad, la cuál les fue muy util a la hora de discutir sobre el berrinche del famoso.

Jhos se sintió herida ya que al finalizar la prueba ella intentó abrazarlo y él simplemente se tiró al suelo y prefirió abrazar a Diego de Erice, conductor del programa, ignorando rotundamente a su dulce novia, quién se culpó plenamente de su mal desempeño a la hora de darle indicaciones para su prueba.

“No puedes ni hablarme porque me desmorono”, dijo Jhos llorando.

Por su parte, Yurem intentaba reparar la situación con su novia pero no sabía cómo actuar ya que desde el principio aclaró que tenía poco tiempo con Albany y que era su primera novia formal en toda su vida y se consideraba un chico inexperto en las relaciones sentimentales, incluso le pidió consejos a Bobby Larios cuando aún permanecía en la casa.

¿Quiénes quedan en Inseparables 2021?

Durante la sexta semana sólo permanecen ocho parejas de famosos, quienes siguen luchando a capa y espada por lograr llegar al final de la competencia y convertirse en los ganadores de 2 millones de pesos ya que a nadie le caería mal este dinero. Por ahora hay muchos rumores sobre quién será el ganador pero todo podría indicar que fueron Gualy Cardenas y su novia la influencer Jimena Longoria.

