Yuliana Peniche y “Parejita” López de Inseparables rompen su compromiso

Yuliana Peniche confirmó durante su participación en el reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy” el jueves 2 de junio, que ha terminado su compromiso con el ex futbolista José Luis “Parejita” López, con quien apareció en la segunda temporada del reality “Inseparables, amor al límite”, en 2021.

“Sinceramente me siento tranquila. Sí tenía un compromiso pero ya se terminó y la vida sigue”, expresó la actriz. Además, Yualiana Peniche compartió que ya dejó de usar el anillo de compromiso y señaló que realmente nunca se llegó a planear la boda.

¿Qué pasó entre Yuliana Peniche y “Parejita” López de Inseparables?

La actriz de “María la del Barrio” detalló que a pesar de que se había comprometido desde hace tiempo con “Parejita” López, en realidad, no avanzaron en su relación: “Nunca vivimos juntos, no hubo planes de boda en sí y pasó mucho tiempo; a mí me entregó el anillo de compromiso hace casi 2 años y no hubo un avance”, reveló.

“Cuando uno no tiene el mismo proyecto de vida y cuando no hay un avance en la relación, lo mejor es terminar (...) yo creo que ya no hay vuelta atrás”, dijo la actriz de Televisa.

Además, en la cápsula del reality del programa Hoy, Yuliana compartió que la muerte de su perrita Gambra fue de las peores cosas que le han pasado después del deceso de su padre.

Como el programa es totalmente en vivo, Yulianna no pudo evitar llorar tras ver las imágenes de tus seres queridos, por lo que Ariel, uno de los coaches, se acercó para darle algunas indicaciones y su pareja de baile también le dedicó unas tiernas palabras.

Yuliana y “Parejita” en Inseparables 2021

La actriz y el ex futbolista destacaron en el reality de parejas/Foto: Milenio

La ahora ex pareja tuvo un buen desempeño durante la competencia Inseparables 2021, quedándose con el tercer lugar.

Sin duda uno de sus momentos más polémicos fue cuando Gualy indicó que “Parejita” podría buscarse una persona más alegre, lo cual provocó el enojo de la conductora. Por ahora, Yuliana Peniche no dió más información sobre la ruptura de su relación con el ex futbolista.

