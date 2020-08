Yuki Yuna Is a Hero anuncia temporada 3 del anime

Un programa transmitido en vivo para el quinto aniversario de la franquicia Yuki Yuna Is a Hero anunció su temporada 3 del anime en televisión el sábado

Seiji Kishi regresa del primer anime de Yuki Yuna Is a Hero para dirigir en Studio Gokumi. También regresan el supervisor de guiones de la serie y el guionista Makoto Uezu, el diseñador de personajes original BUNBUN, el diseñador de personajes de animación y director de animación en jefe Takahiro Sakai, y Keiichi Okabe y monaca sobre música. D.K. & JWWORKS se acredita con el arte conceptual.

Lanzan temporada 3 de Yuki Yuna Is a Hero

El anime original de televisión Yuki Yuna Is a Hero se estrenó en octubre de 2014. La historia tiene lugar en la era de los dioses, año 300. Yūna Yūki vive una vida normal como estudiante de secundaria de segundo año, pero también es miembro de " Hero Club ", donde las actividades del club implican tratar con un ser misterioso llamado" Vertex ".

La segunda temporada del anime se estrenó en octubre de 2017 y se emitió en dos partes: Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō y Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Yūsha no Shō. La primera parte es un recuento de seis episodios de los tres Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: películas de Washio Sumi no Shō que adaptan Takahiro y la serie de novelas ilustradas de BUNBUN, Washio Sumi wa Yūsha de Aru (Washio Sumi es un héroe). La segunda parte es una secuela directa de la primera temporada.

Un programa de transmisión en vivo de mayo había anunciado previamente Yūki Yūna wa Yūsha de Aru Churutto !, un corto anime basado en el juego de smartphone Yūki Yūna wa Yūsha de Aru Hanayui no Kirameki (Yuki Yuna Is a Hero: un ramo chispeante). ¡Tanto el anime televisivo Dai-Mankai no Shō como el Churutto! anime corto celebra el quinto aniversario de la franquicia. Los otros cuatro proyectos del quinto aniversario son un nuevo arco en el juego de smartphone Hanayui no Kirameki, el álbum recopilatorio "Lo mejor de Yūki no Uta", un evento de apreciación de los fanáticos de "Kanshasai" (reemplazado por el programa transmitido en vivo el sábado debido a COVID- 19), y la historia serializada Uesato Hinata wa Miko De Aru (Hinata Uesato es una doncella del santuario).

Tōko Kanno escribió una adaptación en manga del anime Yuki Yuna Is a Hero de 2014 a 2018. La adaptación en manga de Nitaka Ichifuji de Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō se desarrolló de 2017 a 2018.