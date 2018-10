Yudi Pineda: "De monja a actriz de cine erótico"

Alguna vez te imaginaste que una monja dejara su hábito por ser una candente actriz de cine erótico.

¿Quién es la exmonja?

Se trata de Yudi Pineda Vásquez, una joven de 28 años, quien narró cómo cambió su vida de monja y se volvió modelo webcam y actriz de cine para adultos.

Yudi Pineda nació en la región de Ituango, Colombia, donde permaneció por ocho años en un convento cuando apenas tenía diez años y explicó que siempre creyó en Dios, un ideal que le transmitió su abuela.

Yudi Pineda afirmó que estuvo en una escuela que era visitada por monjas y por eso eligió ingresar a un convento donde fue muy feliz por ocho años, pero hubo un hecho que cambió radicalmente su vida.

Yudi Pineda

La conversión se presentó cuando Yudi Pineda conoció a un joven que brindaba catequesis para alistar a los niños para la primera comunión y se enamoró perdidamente de él. Entonces eligió no estar más en el convento.

Yudi Pineda subrayó que más tarde conoció la labor de las webcamers, en donde al comienzo debía laborar de las 10:00 a las 18:00 horas, situación que la llevó a una gran depresión al no ganar mucho dinero.

Yudi Pineda

Yudi Pineda conoció a Juan Bustos, un director que lleva más de diez años en el mundo del cine para adultos, asesorando y profesionalizando a las estrellas. Esto fue lo que dijo la modelo sobre su visita a la iglesia:

La sensual Yudi Pineda

"Cuando me confieso mucho con el padre, le digo que me perdone por todos los días entrar en el proceso de masturbación y en películas nopor. Me siento bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz y tranquilidad cuando estoy allá. Trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa”.