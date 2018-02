Youtubers mexicanos regalan autos de lujo a sus padres

Zurita y Strecci

A través de sus cuentas en redes sociales, Juanpa Zurita y Alex Strecci publicaron videos y fotos del momento en el que hacen realidad uno de los sueños de sus respectivos padres.

Los dos personajes del internet utilziaron la plataforma de videos de Youtube para compartir con sus seguidores el momento de la sorpresa.

JUANPA ZURITA REGALA UN AUTO A SU PADRE

El youtuber mexicano Juanpa Zurita, publicó un video en donde le regala un auto de lujo a su padre, en agradecimiento por todo lo que ha hecho por él y su familia.

“Todo lo hace por su familia, y para sacarnos adelante y además con una vida súper completa (…) Él ha hecho muchas cosas por mí, por mis hermanos y mi mamá; ese día decidí que haría todo lo posible por regalarle un coche a mi papá”, indicó el youtuber entre lágrimas.

En la cena de Año Nuevo el padre de Juanpa Zurita mencionó que quería un auto y su hijo hizo realidad el deseo.

Juanpa Zurita fue ayudado por el también youtuber mexicano Juca y una concesionaria de autos de lujo.

Hace algunos meses fue publicado el video del lujoso regalo a su padre, pero fue eliminado de Youtube, Juanpa Zurita, explicó la razón ‘había cerrado un contrato con una marca de coches y no pensé que el video fuera a interferir, y al momento de publicarlo me contactan y me piden que lo borre. Le estaba dando a mi papá un coche de la marca que no iba a publicitar", declaró Juanpa.

JUANPA ZURITA EN REDES SOCIAL

Juanpa Zurita de nacionalidad mexicana y de 21 años de edad, tiene más de siete millones de seguidores en Youtube y otro tanto de millones en Instagram, Facebook y Twitter.

Durante el 2017 todas las miradas estuvieron centradas en el mexicano Juanpa Zurita y por su despegue en el mundo del internet con sus videos de bromas o chistosos que lo han vuelto famoso.

Juanpa Zurita fue el influencer mexicano que promovió la iniciativa llamada #LoveArmyMexico, en la que buscó recaudar dinero para los afectados del pasado sismo del 19 de septiembre del año pasado.

JUANPA ZURITA Y SUS AMORES

Juanpa Zurita y Lele Pons

Lele Pons de 21 años es un de las influencers más reconocidas del Internet, sus publicaciones alcanzan millones de likes y comentarios.

Lele Pons fue relacionada sentimentalmente con Juanpa Zurita, tras varias fotos y videos que compartieron juntos, pero la bomba explotó cuando ambos participaron bailando sensualmente en un video musical.

Juanpa Zurita se convirtió en un ícono de las pasarelas mexicanas al desfilar por segunda vez para la lujosa marca.

Juanpa Zurita Acapella

El joven YouTuber se armó de valor y no dejó pasar muchos días de este 2018 para realizar uno de los más grandes sueños que ha tenido desde niño, su propia línea de ropa ‘Acapella’.

Juanpa Zurita en la Riviera Maya

Nuestras fuentes comentan que se hospedó en Hotel Xcaret, nada mal para relajarse tras horas y horas de moda, fiesta y largos vuelos.

ALEX STRECCI REGALA AUTO A SU PADRE

En un video publicado en su cuenta oficial de Youtube, el popular y controversial influencer compartió con sus seguidores el ‘carísimo’ regalo que le hizo a su madre con motivo de su cumpleaños.

‘No, no le estoy copiando a Juanpa Zurita, solo es un regalo que ya había planeado para mi padre que cumple 60 años’.

El popular youtuber Alex Strecci fue hasta Aguascalientes para sorprender a su padre con este lujoso regalo.

Alex Strecci de 26 años de edad admitió en un video de YouTube su alcoholismo y su problema con las mujeres y que busca entrar a una nueva etapa en su vida dejará el alcohol, dejará de ser mujeriego y creará otro tipo de contenidos.

Evidente coqueteo entre Danna Paola y Alex Strecci

La cantante mexicana, Danna Paola de 22 años de edad, pudo tener un amor con Alex Strecci, estos rumores trascendieron en las redes sociales.

Alex Strecci detenido

Alex Strecci es el líder de la banda de rock urbano Lola Club y en meses pasados fue arrestado injustamente en Guanajuato, cuando manejaba su auto, ahora el cantante se burla de ese mal momento, aclara lo que sucedió y lo toma con filosofía.

Alex Strecci se caracteriza por hacer contenido polémico en YouTube y sus fanáticos esperan ver la nueva y mejorada etapa del popular blogger.