Youtubers: YosStop recuerda a su papá a un año de haber fallecido

YosStop es una de las Youtubers más populares que hay en México, pero también una de las más polémicas, pues ha sido “cancelada” en varias ocasiones por parte de los internautas por presuntos comentarios machistas y misóginos.

Sin embargo, en esta ocasión la famosa se puso muy sentimental y mostró su lado más vulnerable, al recordar a su padre en su primer aniversario de fallecido, después de que en 2019 perdiera la batalla contra el cáncer.

La influencer publicó un largo mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que relató como ha sido este año para ella, y lo mucho que le hace falta su papá, pero también se encuentra en paz, pues sabe que su padre está descansando.

Hoy entiendo que todo pasó como tenía que haber pasado, todo es perfecto.(..)Lo extraño? Si, mucho. No digo que en paz descanse por que yo sé que él está en paz desde hace un año”

Tras publicar el video de su papá, la famosa influencer recibió mensajes de parte de sus amigos en el mundo del espectáculo, quienes le enviaron mucho amor y buena vibra a la famosa, pues saben que estas fechas son difíciles para ella.

Quien también aprovechó a comentar la publicación fue su hermano Ryan Hoffman, mejor conocido como “Rayito”, quien no dejó de decirle a su hermana lo mucho que la admira. sobre todo después de relatar los últimos y complicados instantes junto a su padre.

“Siempre diré esto de ti: eres una mujer muy fuerte porque sé que enfrentar todo eso no estuvo fácil y recibir tu llamada a las nueve A.M. con esa voz tan firme no lo logra cualquiera”.