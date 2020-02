Youtubers: Victoria Volkova confiesa todo sobre su cirugía de reasignación de sexo

Victoria Volkóva, mejor conocida en las redes sociales como "Vico Volkóva", es una guapa chica trans originaria de Querétaro, que actualmente vive en la Ciudad de México.

Victoria tiene una cuenta oficial de instagram, donde comparte los momentos más especiales de su día a día y en la que se enfrenta a miles de comentarios despectivos sobre su apariencia y decisiones sobre su cuerpo.

Su fama comenzó en Youtube, donde Vico Volkóva utilizó la plataforma para enviar consejos de maquillaje, cuidado personal y belleza en general, al mundo entero. Su canal lo abrió para dejar constancia de cómo las hormonas iban haciendo efecto y que ese cuerpo en el que nació y que no era suyo, poco a poco iba desapareciendo.

La youtuber Vico Volkóva, ha pasado por mucho, ganándose a muchos seguidores en todos sus años en youtube, pero también ha aprendido a lidiar con los comentarios de las personas que no aprueban su transformación y forma de ser.

En un video publicado el 2 de febrero de 2020, Victoria se abre con sus seguidores y les cuenta con lujo de detalle, la historia del porqué decidió hacerse la cirugía y el proceso que pasó antes y después de esta.

Volkova admite que jamás se sintió a gusto con su cuerpo, hace énfasis en que tuvo una infancia y adolescencia difícil al no sentirse feliz con sus partes íntimas, ya que estas le dificultaban vestir y comportarse de manera libre, además confiesa que nunca disfruto de su vida sexual ni íntima con sus parejas.

La Youtuber declaró que se le hacía imposible pagarse la cirugía pero con base a muchos esfuerzos y trabajo duro pudo juntar el dinero para viajar a Tailandia, país donde encontró a un excelente cirujano, quien en Noviembre de 2019, le realizó la cirugía en dicho país.

La también modelo Vico Volkóva dijo que fue una de las experiencias más dolorosas que jamás haya vivido, y que no es nada parecido a lo que se imaginaba, “Estar acostada me dolía, sentarme me dolía, pararme ni de loca”. También comenta que fueron los momentos más solitarios y dolorosos de su vida, pero sin duda es lo que más feliz la ha hecho, ahora es libre de vestirse como quiera y de disfrutar su vida sexual de manera más libre.

