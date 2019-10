Youtubers: Luisito Comunica vs Luisito Rey como el Joker ¡QUÉ LOCURA!

El youtuber mexicano Luisito Comunica con más de 26 millones de seguidores en su canal de Youtube no desaprovechó la oportunidad de hacer su propio trailer del Joker o como él lo llama “El Bromas” supuestamente la forma en que se le conoce al villano en España.

Al inicio del video vemos como Luisito presenta la Ciudad de México siendo su versión de la Ciudad Gótica, se caracterizó del Joker gracias al increíble trabajo de maquillaje de una amiga el cual le encantó al youtuber.

De nueva cuenta el youtuber se paseó por las calles de la cuidad, escaleras del metro e incluso dejó salir su propia risa del Joker ya estando en el metro grabando las reacciones de las personas a su alrededor, su look no estaba completo ya que no llevaba el traje oficial utilizado por Joaquin Phoenix pero debido a la razón de que él era más una adaptación del "El Bromas mexicano".

Un saco morado y camisa azul de botones fueron la solución perfecta de su vestuario que junto con su caracterización del rostro blanco, pintura azúl en los párpados, boca roja simulando una gran sonrisa y el cabello de color verde gracias a pintura en aerosol divirtió a uno que otro fan que se encontró con el en la grabación del video.

Luisito Concluyó el video resaltando lo mucho que se va a divertir al tomar un baño para quitarse el maquillaje. “Yo me voy a seguir andando por la calle así para que la gente me continue viendo como todo un loquito, me gusta es una me agrada la sensación, es bonita” exclamó Luisillo.

Luisito vs Luisito

Ambos Luisitos tuvieron la misma idea de protagonizar a primer mano las frases más divertidas creadas por los fans mexicanos, las cuales con una mezcla de humor con una infinidad de posibles comparaciones las cuales tienen que ser afirmaciones de hechos obvios y de una forma seria decirlas.

Luisito Rey se vistió de un Joker que nos sacó una sonrisa como más suele hacer el youtuber en sus constantes sketches de contenido humorístico, al igual que él, Luisito Comunica logró hacer lo mismo siendo un igualmente famoso Youtuber reconocido por sus video blogs de viajes y tips de productos tecnológicos como cámaras, celulares y hasta narrar la historia de los sitios que visita como fue el caso de su reciente viaje a Egipto.

