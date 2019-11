Jorge Cremades es un youtuber que cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal oficial de youtube, no quedándose ahí presenta todo tipo de sketches inspirados en la vida real en la que muestra situaciones de la vida en un formato divertido, en un principio se sumó a la aplicación de Vine donde retrataba en video de menos de 30 segundos toda clase de divertidos momentos.

El youtuber te invita a que lo acompañes a toda clase de eventos que salen de su día a día, en esta ocasión estuvo presente en la alfombra roja de los MTV EMAs 2019, donde incluso se topó cara a cara con la famosa cantante Dua Lipa, eso sí, siempre con su característico sentido del humor mientras grabó la reacción de los fans que pudieron asistir, siendo de lo más divertido pues ninguno podía mantenerse tranquilo con tan hermosa mujer frente a sus ojos.

Por otra parte, tenemos la divertida reacción de Cremades durante la transmisión en vivo de los premios, pues decidió vivir su momento de la mejor forma, esta fue la de pretender ser una celebridad dentro de los MTV Awards, pues aunque no es cantante, quiso demostrar que también se puede vivir un momento de fama.

Al parecer no todo salió como él pensó, pues su camarógrafo lo delató de la manera que sus seguidores conocen y esta es afrontando la divertida realidad de que no es un cantante, pero no por eso deja de ser de los más queridos youtubers de los últimos años, pues vimos pudo incluso estar presente en los premios que se celebraron en su ciudad Sevilla, España.

Finalmente, pero no menos importante, Jorge Cremades parece haberse colado a la transmisión de “Tve” , lo que encantó a sus más de 2.9 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram.

Youtubers: Jorge Cremades TROLEA a conductora de TV en los MTV Awards (VIDEO)

