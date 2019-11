Youtuber mexicana DENUNCIA terrible agresión en su contra por parte de un sujeto

El día de hoy sale a la luz un nuevo caso de agresiones hacia las mujeres, en esta ocasión ha sido la youtuber “NoSoyChuaj”, que en la vida real se llama Ivanna, quien ha decidido compartir con sus suscriptores la terrible situación que vivió recientemente en Guadalajara.

Ivanna usó su canal de Youtube para denunciar las agresiones físicas y verbales que había sufrido por parte de un sujeto mientras ella se encontraba caminando por las calles de la ciudad tapatía y recalcó que a pesar de la grave situación, nadie la ayudó.

En el vídeo que fue publicado el día de ayer desde su canal, Ivanna relata detalladamente en 25 minutos la pesadilla que sufrió a manos de un sujeto que sin razón decidió agredirla física y verbalmente; ella se dijo muy asustada e indignada por la situación.

NoSoyChuaj contó que el sujeto se le aventó provocando que perdiera el equilibrio y caiga sin poder pararse después. Sólo bastaron algunos segundos para que el sujeto se pusiera encima de Ivanna, la youtuber aseguró que intentó defenderse pero no pudo obtener algún resultado.

“Me empezó a apretar y yo lo pateaba, no podía ni hablar, no podía ni gritar. No me podía defender”, relato Ivanna al borde del llanto.