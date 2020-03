Youtuber: Kenia Os muestra de más en ajustado bikini azul

Kenia Os compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de instagram, donde luce un sexy bikini azul, misma que causó que sus fans se volvieran locos al amirar su sensualidad.

Esta es su más reciente publicación en Instagram, y la sinaloense causó sensación por imágenes que la muestran muy sensual y atrevida, usando un diminuto bikini azul y posando sensualmente para la cámara. Como era de esperarse, las fotos ya rebasan el millón de likes.

Kenia Os se ha consolidado como una de las youtubers más cotizadas del medio y se ha ganado la confianza de miles de seguidores y marcas de todo el mundo.

Mira la foto de Kenia Os:

Además es seguida por diversas personalidades del espectáculo como Mariale, Rayito y su novia Grecia, y como prueba de su popularidad están sus más de cinco millones y medio de seguidores tan sólo en Instagram, a quienes tiene acostumbrados a compartirles fotos en las que presume su espectacular cuerpo.

En la publicación la también cantante describe que dichas fotografías fueron tomadas hace algún tiempo en una exclusiva playa del caribe.

Kenia Os confirma sus cirugías plásticas

La youtuber Kenia Os, revelo en uno de sus vídeos de Youtube, uno de sus más grandes secretos: su operación de busto.

“Kenini” como la llaman sus fans confesó que quería operarse el busto desde hace algún tiempo. Pero que la decisión no pasó por su cabeza hasta hace algunos meses y fue cuando por fin se decidió a someterse a la cirugía.

Te puede interesar: Kenia Os sintió PAVOR al ir de compras al supermercado ¡Mira lo que le pasó!

La intérprete de “Delito” recalcó que no era algo que quería ocultar sin embargo, no lo había contado a sus seguidores debido a que no quería que los comentarios de los seguidores tuvieran una mala influencia en su decisión y fue hasta estar completamente recuperada de la cirugía cuando confirmó que sí se hizo un aumento de busto lo cual ya demostró en sus redes sociales.