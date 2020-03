Youtube: Morat estrenó "No termino" y las fans están enloquecidas de amor

El pasado 5 de marzo, Morat estrenó su nuevo sencillo llamado "No termino" y rápidamente entró a la lista de tendencias de Youtube debido a que sus fans quedaron enloquecidas con esta nueva canción y video que las hizo estremecer de amor.

Haste el momento, la canción lleva 1,981,157 reproducciones y ha generado más de ocho mil comentarios dentro de la plataforma de videos.

Sin más preámbulos aquí abajo te dejamos el nuevo video de Morat y una parte de la letra de la canción para que puedas comenzar a cantarla a todo pulmón.

Morat - "No termino"

No quiero contar todos los besos

Que nunca llegaron a tu boca

Siguen esperando tu regreso

Para volverte loca

No quiero contar cuantas canciones

No bailé contigo por cobarde

¿Cómo debe ser, tantos millones?

No sé cuánto me tarde

No quiero contrar todas las cosas

Que al final de cuenta sé que nunca hicimos

No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento

Tal vez no termino

Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo

No tendría que escuchar más rumores de dónde te escondes

Eh-eh, eh-eh-eh, eh-eh-eh, es

Tú no estarías volando con el viento, oh

Ni yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre

Tal vez te interese.- Morat presenta su nueva música para cerrar el año "Enamórate de alguien más"

Comentarios de las fans de Morat

Los comentarios de las fans no se hicieron esperar, rápidamente el video de Youtube tuvo miles de opiniones diferentes pero muy positivas ya que las seguidores se sintieron identificadas con esta nueva canción.

Que bonita me transmite tantas sensaciones

Morat será una de las mejores bandas de la historia

Mi Banda Favorita Sin Duda Es Morat

Solo morat tiene la habilidad de decir tantos "oh oh oh oh oh" con distinto ritmo

Pongo Like antes de que se estrene porque confió en la Calidad de Morat

No sé cómo le hace morat para que cada canción que saquen se identifique con mi vida amorosa

Escucho esta melodía, me enamoro y me identifico totalmente

¿Te gustó la canción? deja tu opinión en los comentarios de aquí abajo.