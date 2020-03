Youtube: Millonario & Adán Cruz sorprendieron con "Fantasía Espacial"

Millonario & Adán Cruz unieron su talento para llegar a Youtube con una maravillosa canción llamada "Fantasía Espacial" la cual rápidamente se colocó en la lista de tendencias de la plataforma para videos ya que miles de personas estaban en la espera de este hit.

Sin más preámbulos aquí abajo te dejamos el video junto a una parte de la canción para que te la aprendas y puedas cantarla a todo pulmón.

Letra de Millonario & Adán Cruz - "Fantasía Espacial"

Te invito a viajar en mi nave espacial - No somos de este planeta

Venimos pa' dominar - La sangre real se respeta

Como los más poderosos - Tengo una base lunar

Tengo los códigos en la libreta que te ponen a alucinar

What you talking about?, puñetas, conmigo no te metas

No la cagues, a mí me respetas - Con armas de asalto ajustamos vendetas

Tienes suerte si acabas en coma, mi flow no perdona - Yo soy quien decide

Opinión de los fans sobre "Fantasía Espacial"

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar. Los internautas se mostraron alegres de la colaboración y de escuchar a dos grandes del genero urbano juntos.

"Todos sabemos que Adan es el papá de los pollitos"

"Suenan muy bien juntos las voces contrastan bien machin"

"El regreso de ADÁN CRUZ ... Pisando fuerte"

"Reviviste al poderoso Gracias millonario el despertar de los muertos"

"sí rifa, ya extrañaba a Adán"

"Volvió el titán desde Babilonia"

"Pinshi Adan recuperate en este año"

"Ya metan al Adán a Babilonia Music"