young sheldon sorprendió con un cameo de kaley cuoco de the big bang theory

Young Sheldon, el esperado spin- off de The Big Bang Theory sobre su personaje más popular, Sheldon Cooper, tuvo como invitada especial a Kaley Cuoco, pero no como su conocido personaje Penny en la serie.

Iain Armitage como Sheldon Cooper

Kaley Cuoco estuvo en una pequeña escena de Young Sheldon pero casi nadie notó su presencia, ya que sólo su voz apareció en el primer - hasta ahora único - spin- off de The Big Bang Theory.

En Young Sheldon, el pequeño, Sheldon Cooper tiene una pesadilla durante la cual habla con una misteriosa voz femenina que pertenece a la única y talentosa, Kaley Cuoco.

“Sin duda la voz del agua de la piscina era Kaley Cuoco [...] Sabía que necesitaba una voz femenina y bastante sexy, así que dije: ‘Kaley es perfecta para esto”, explicó Steven Molaro, creador de Young Sheldon.

Te puede interesar: Kaley Cuoco reencarna con su voz a Harley Quinn en la nueva serie (video)

El cameo secreto de Kaley Cuoco

De acuerdo a Steven Molaro, la actriz que dio vida a Penny en The Big Bang Theory, Kaley Cuoco estaba encantada de participar en Young Sheldon, pero quería mantenerlo en secreto y sorprender a los fans de ambas series.

“A veces tengo la sensación de que las cosas se promocionan demasiado [...] No sabía que ese es el tipo de cosas que aparecen en los anuncios. Kaley quería mantenerlo en secreto, así que quedó como un pequeño easter egg“ afirmó Steven Molaro.

Kaley Cuoco dio vida a la vecina y amiga de Sheldon Cooper, en su versión ya adulta, Penny durante las 12 temporadas de The Big Bang Theory en Warner.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana