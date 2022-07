YouTube cierra todos los canales de YosStop

Tal parece que después de haber dejado la cárcel tras cumplir una condena por el delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad, Yoseline Hoffman, concodida en redes sociales como YosStop, ha dado a conocer que YouTube le cerró sus canales.

Hay que destacar que cuando recién salió de la cárcel la famosa se burló de todos al crear una canción llamada "Lady Cancelada", en la cual se refiere que a pesar de todo no fue cancelada y puede continuar creando contenido en sus redes.

Y es que a través de sus cuentas, la influencer YosStop difundió un video en el cual demuestra su poco talento musical y su gran burla al compartir una canción con una letra un tanto cínica, con la que hace mofa de seguir en las plataformas digitales a pesar de la polémica en la que se vió envuelta y que la llevara a estar varios meses al interior del Penal de Santa Martha.

La burla de YosStop

La controvertida canción la lanzó la tarde del martes 19 de abril, y en más de dos minutos YosStop insiste en hacer referencia a que muchas veces la amenazaron de ser cancelada.

"Cuánta gente es aburrida, cuánta gente sin nada que hacer, sin cosas importantes en su vida, gente amargada, que no cree en el karma, se sienten justicieros& Me caes mal, te voy a cancelar; no veo ni tus videos, te voy a cancelar; no me gusta lo que dices, te voy a cancelar; no crees en lo que creo, te voy a cancelar una vez más", subraya.

Hay que destacar que a pesar de haber sido sentenciada sobre una posible cancelación a sus cuentas, debido al contenido y lenguaje que maneja, no se había aplicado el hecho como tal y ahora todo parece indicar que la alcanzó la justicia.

YouTube cancela a YosStop

Así es gente, @YouTubeMexico sigue sacando las garras, no sólo le cerró los canales de @YosStoP �� sino que cerró el canal del podcast de Gerardo donde salía ella, ¡que ni siquiera tuvo los mendigos 3 strikes! y ¡¡que además está a nombre de él!!, PE**A INJUSTICIA �� pic.twitter.com/eXgyjncp8c — ℛ (@rafsviews) July 7, 2022

Resulta que ahora la famosa youtuber por medio de un video que circula en las redes sociales, ha dado a conocer que la plataforma de YouTube le ha cancelado todos sus canales y los que tengan que ver con su imagen.

Es por eso que también ha sido bloqueada la cuenta de su esposo y es que ya desde hace mucho se esperaba esta sanción que se había postergado tras ser denunciada por tráfico de pornografía.

Cabe destacar que Yoseline Hoffman Badui , mejor conocida como YosStop, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Es hija de los mexicanos Raúl Hoffman y Marina Badui. Su padre nació en la Ciudad de México, sin embargo, su padre era proveniente de Lituania, mientras que su madre provenía de Ucrania y ambos eran judíos.

