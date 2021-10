You, la serie de Netflix confirma su cuarta temporada

La tercera temporada de la exitosa serie You acaba de arribar al catálogo de Netflix y para sorpresa de todos los fans de esta producción, la plataforma de streaming confirmó recientemente que habrá una cuarta entrega de la serie.

Resulta que la novedad fue anunciada en redes a través de diversas publicaciones, por un lado, Netflix UK publicó una curiosa foto en Instagram de los personajes de la serie espiándose a través de la puerta de un baño con la inscripción:

“Nosotros renovando You antes de que salga la tercera temporada / us renewing YOU before s3 is even out".