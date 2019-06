‘You Ned To Calm Down’, otro tema de Taylor Swift en contra de algún enemigo.

La artista estadounidense, ganadora de múltiples premios Grammys, Vendedora estrella en todo lo que se refiere a ella, Taylor Swift, ha lanzado un nuevo tema enfocado a alguien que quiso hacerle sentir mal.

Como todo lo que lanza últimamente la cantante Taylor Swift, su nuevo tema ‘You Ned To Calm Down’, que se desprende de su nuevo álbum ‘Lover’, habla respecto a ella y cómo es que no le afectan los chismes, los haters, y los ataques en redes sociales.

Nuevamente lanzó un sencillo en el cual demuestra a la gente que alguna vez le ha dicho algo negativo, que ella está bien, que es poderosa, y que eso no le afecta en lo más mínimo, ya que ahora que es una súper estrella del pop, el ‘hate’ es lo de menos.

Dentro de este ardido tema ‘You Ned To Calm Down’, ella misma hace referencia a los ataques sufridos en su Instagram, en donde por semanas la llamaron Snake o serpiente, Acto que la llevó a suspender temporalmente su cuenta, ahora resulta que eso no le afectó.

Con una nueva actitud regresa tan poderosa como ella siempre se ha mostrado en los escenarios y al mundo de la música, los fans también han dicho que de igual forma esperan los temas románticos con los que los atrapó en algún momento de su carrera.

Éste polémico tema ‘You Ned To Calm Down’, se suma a la lista de canciones creadas para generar ruido y reflectores de las cámaras, si mi amargo es pegajoso y vocalmente muy bueno.

Hace unos días Katy Perry, Por medio de Instagram, envió un contundente mensaje a Taylor Swift, en el cual quedaban limadas las asperezas de su conflicto que se ocasionó por un par de bailarines.

Este acto tal vez fue recurrido por ambas para no generar polémica por el nuevo tema de Swift, ya que de no haber sido por la “reconciliación”, se podría pensar que era nuevamente asunto personal contra Perry el tema ‘You Ned To Calm Down’.