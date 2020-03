You: Muere INFECTADO famoso actor de la serie ¡Terrible!

El mortal Coronavirus está arrebatando la vida de varias celebridades, entre ellas la de un actor de la popular serie de Netflix llamada: You, que también fue el intérprete que participó en producciones como Almost Family y The Good Fight

Se trata del actor Mark Blum, quien era una estrella de la serie You, que falleció a la edad de 69 años a causa del coronavirus esta semana, confirmó la compañía de teatro de Nueva York Playwrights Horizons a través de redes sociales.

El anuncio de la muerte del actor Mark Blum

Mediante un comunicado se ha dado a conocer lo siguiente: “Con amor y profundo dolor, Playwrights Horizons rinde tributo a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y consumado artista que falleció esta semana".

You: Muere INFECTADO famoso actor de la serie ¡Terrible!

A finalizar el comunicado se enfatiza un agradecimiento que dice: “Gracias Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, y a los teatros y audiencias en todo el mundo. Te extrañaremos".

Hay que recordar que Mark Blum interpretó al 'Señor Mooney' en la famosa serie de Netflix You, proyecto que fue renovado para una tercera temporada en enero, aunque Blum también participó en Succession, de HBO, y otros programas de televisión Almost Family, The Good Fight y Mozart in The Jungle.

El actor consolidó una carrera de casi 40 años en Broadway y ganó un premio Obie por su interpretación en Gus and AI y por su fuera poco tambien participó en más de 80 filmes, tales como Crocodile Dundee y Shatered Glass.

Entre sus personajes más populares de encuentran el de Union Bob en la serie Mozart in the Jugle de Amazon y Mr. Mooney en You de Netflix, que son los más recientes.

You: Muere INFECTADO famoso actor de la serie ¡Terrible!

TE PUEDE INTERESAR: ¡En riesgo! Galilea Montijo ¿se contagió de coronavirus en el programa "Hoy"?

Cabe destacar que el coronavirus sigue manteniendo en vilo al mundo, el día de hoy España mostró su preocupación por que los test chinos han lanzado una enorme cantidad de falsos negativos.