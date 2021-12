Yosstop sube conmovedor video de su llegada a casa tras salir de prisión

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la youtuber Yosstop salió de prisión tras cinco meses privada de su libertad, por lo que, en casa, quienes la extrañaron más fueron sus perritos.

Y ahora, a través de redes sociales compartió un video en el que se ve a los canes emocionarse tras la llegada de la youtuber.

Yosstop, quien recientemente dio a conocer que estaría ayudando a mujeres en situación de cárcel a darles voto y contar su experiencias, ahora puede presumir de estar en casa con sus perritos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la youtuber compartió el video, en el que se puede ver a su perro whipped abalanzarse de emoción sobre la influencer, además el pequeño stewie no dejaba de lamerle la cara, de no poderse creer que había vuelto

Y es que para la famosa, sus canses son parte importante de su vida, de hecho, mientras estaba en prisión, les mandaba cartas y audios, a fin de que sintieran que ella aun seguía junto a los con ellos.

“Mis nenes preciosos los extrañé demasiado así es como me recibieron mis perritos hermosos que me esperaban ansiosamente todos los días, estar lejos de ellos fue de lo que más me dolía y sufrí mucho su ausencia”, compartió.