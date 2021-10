Yosstop manda audio desde la cárcel

En La Verdad Noticias te hemos dado parte puntual de todas las actualizaciones de Yosstop desde que está en la cárcel, y es que la famosa youtuber ya ha cumplido sus primeros 3 meses encerrada, sin que le den aún una sentencia o una resolución.

La famosa ha pasado todo este tiempo realizando manualidades, escribiendo y sobre todo leyendo.

En ese sentido, después de que Yosstop revelara que lo único que conserva estando en prisión es su flexibilidad, ahora reveló que mata el tiempo leyendo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la youtuber ha compartido mensajes a todos sus fans, sin embargo, sus haters suelen publicar que es mucho texto lo que está compartiendo.

En ese sentido, esta vez decidió mandar un audio, en el que critica que la gente no quiera leer.

“Ojala no sea mucho audio, estos no son ni la mitad de libros que he leído en estos tres meses, y si, efectivamente es mucho texto, pero no saben que maravillosos son muchos de estos textos, no saben que maravilloso ha sido desintoxicarme de la adicción al internet”