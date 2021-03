La youtuber YosStop vuelve a generar polémica al intentar desestimar por segunda ocasión de denuncia de Ainara en su contra acusándola de pornografía infantil y aseguró que tiene pruebas a su favor. Tenemos toda la información a continuación en La Verdad Noticias.

Yosseline “N”, nombre real de la controversial youtuber conocida como YosStop, sostuvo una plática muy reveladora retomada por el programa Ventaneando en donde explicó cuál es su postura sobre los cargos que se le imputan por la demanda que interpuso Ainara en su contra.

Nuevamente se defendió y desestimó la acusación en su contra al ser cuestionada del por qué no presentó una denuncia al recibir el video de la presunta violación de Ainara.

YosStop aseguró que no se quedó con el video, mencionó que lo vio y lo borró. Dijo que no hizo nada porque no sabía quién era la joven de video.

“Por lo menos no sabía quienes eran los del video, a mí me mandan cosas, los veo, los leo, los analizo y doy mi opinión, pero no es como que yo sepa quienes son”.

YosStop podría ser encarcelada por el delito de pornografía infantil

YosStop asegura que no fue violación

En un tramo de la entrevista, YosStop aseguró que quiso acercarse a Ainara pero cuando comenzó a recibir varias pruebas de lo sucedido, llegó a la conclusión de que todo era falso.

“Montó un show para obtener seguidores y para llamar la atención”.

La polémica youtuber recalcó que le dijo que la ayudaría sólo si la violación era real, “voy a tratar de ir contra de los weyes que te hicieron esto, pero no era cierto”.

Nuevamente YosStop intentó demeritar las declaraciones de Ainara en su contra y recalcó que para ella la gente normal no hace eso.

“No las tengo (las pruebas), ya las borré, pero a mí me llegaron muchas pruebas de que era mentira todo lo que dijo”.

Yoseline “N” declaró en la entrevista que una de las tantas pruebas que asegura tener, demostraban que no se trató de una violación si no de “una orgía” en la que muchas personas grabaron videos de diferentes ángulos.

YosStop habló de la presunta violación a Ainara Suárez

Ainara denunció a YosStop

Fue la asociaicón civil FemXFem quien reveló que la polémica youtuber YosStop fue acusada legalmente por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil.

La defensa de la joven afectada identificada como Ainara, detalló que la influencer fue acusada por que difundió en sus redes sociales un video titulado “Patética generación” en donde critica a dos adolescentes que protagonizan una pelea en donde una de ellas, es la víctima.

En dicho video, YosStop se refirió a Ainara como “puta de moral distraída” describiendo el video de la presunta violación de Ainara cuando tenía 16 años.

