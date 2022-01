YosStop tacha de mentirosa a Pati Chapoy

Aseguró que es mentira que quisiera cobrar por una entrevista

Luego de que el 30 de noviembre del 2021, la youtuber Yoseline Hoffman saliera del penal de Santa Martha Acatitla y recuperara su libertad debido a la reclasificación de su delito gracias al acuerdo que realizó con la víctima Ainara Suárez, la también influencer ha comenzado a dar detalles sobre su experiencia.

Dentro de las declaraciones que ha dado una de las más fuertes fue en el podcast "Creativo" que realiza Roberto Martínez en donde en pocas palabras llamó a la periodista y conductora de espectáculos, Pati Chapoy mentirosa.

Recordemos que a pocos días de su liberación como te informamos en La Verdad Noticias, la conductora de "Ventaneando" habría revelado que YosStop quería cobrarle un millón de pesos por darle la exclusiva de su liberación, sin embargo esto ahora es dementido por Hoffman.

YosStop asegura que Pati Chapoy mintió

Como te informábamos al inicio de la nota, fue en el podcast Creativo #180 que Yoseline habló sobre todo lo que pasó tras haber sido acusada por Ainara de almacenar y difundir sus fotografías íntimas por lo que además de contar las experiencias vividas en la cárcel también explicó los problemas que le han causado algunos medios difundiendo información falsa.

"A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí, hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás les he contestado. Digo me da igual, no me afecta, no pasa nada, todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa", expresó con lo que tacharía de mentirosa a Chapoy.

¿Qué le pasó a YosStop?

La creadora de contenido YosStop fue acusada por Ainara Suárez por el delito de pornografía Infantil ya que aseguró difundió sus fotos íntimas cuándo ella era menor de edad, delito por el cual Hoffman pasó 5 meses en prisión hasta que llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima y por lo que su delito fue reclasificado.

Luego de salir de prisión, poco a poco ha retomado su vida sin embargo ha declarado que ahora vive con traumas ya que se sintió "muerta en vida" al estar prisionera durante los pasados meses en el penal femenil de Santa Martha.

