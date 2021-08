YosStop será maestra de yoga en la cárcel

Hace poco más de un mes la polémica influencer YosStop fue arrestada por acusaciones de posesión de pornografía infantil y ante su delicada situación legal, se dio a conocer que la youtuber está en pláticas con la activista y fundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, para dar clases de yoga a otras reclusas.

Incluso se habló de entregarle un certificado para que al final del curso, pueda comprobar ante el juez que sí estuvo haciendo labores para ayudar a sus compañeras.

Previamente en La Verdad Noticias informamos que Yosselin ‘N’ podría pasar hasta 14 años en prisión en dado caso de demostrarse su culpabilidad.

La influencer puede impartir clases en la cárcel

Durante una entrevista para Ventaneando, la activista aclaró ciertas versiones que apuntan a cómo es supuestamente la estancia de la youtuber en la cárcel y detalló que está en pláticas con ella para que imparta clases de yoga.

“No la conocía, de hecho, no la seguía ni mucho menos. No consumo el material que ella hacía, pero los abogados de Yoseline, me pidieron este acercamiento”.