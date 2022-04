YosStop se lanza contra Chris Rock por burlarse del físico de Jada Pinkett

YosStop critica chiste de Chris Rock en los Oscar

La youtuber e influencer YosStop se sumó al barco de críticas sobre lo sucedido entre Chris Rock y Will Smith en la pasada entrega de los Premios Oscar.

En un ejemplo de empatía, Yoss opinó que lo grave del asunto fue la dura crítica contra Jada Pinkett, pues considera el chiste como "violencia verbal".

Sin embargo, su opinión sobre la bofetada de Will Smith fueron más allá, pues Yoss se enfocó en el daño colateral que tuvieron dichas acciones en Jada Pinkett.

Yoss reapareció en su canal de Youtube para hablar sobre el altercado que hubo en la pasada ceremonia de los Premios Oscar.

“A mí lo que se me hizo más triste de todo esto es que todo mundo habla de Will Smith, pero realmente la más agredida fue ella; ella no se metió con nadie, no dijo nada y un comediante se quiso hacer el chistoso burlándose de su alopecia”, agregó YosStop.

En el video, Yoss sentencia lo suscitado como un ejemplo de violencia verbal, indicando que “y sabemos que violencia con violencia a veces no te lleva a ningún lado, esas es la realidad. ¿Qué es peor, violencia verbal o física? Creo que hay mucha violencia verbal que puede mil veces ser peor que una cachetada, pero en este caso depende quién lo observe y qué opine al respecto. Pero yo creo que las dos son violencias y de ambas partes estuvo fatal”.

Sin temor a la crítica, la influencer envió un mensaje a los comediantes, indicando que sus palabras suelen dañar el doble y no es nada agradable disfrazar el odio con comedia.

¿Qué le dijo Chris Rock a Will Smith?

Como seguramente ya sabrás, la polémica de la bofetada en los Oscar ya ha cobrado sus sanciones hacia Will Smith, quien luego de renunciar a la Academia, terminó siendo expulsado por los próximos 10 años.

En tanto a Chris Rock, durante las últimas horas se filtró en las redes el supuesto trastorno que padece, pues éste no sabe interpretar correctamente los signos o los gestos no verbales, algo que la causado mucha confusión durante su carrera.



