YosStop rinde homenaje a su tiempo en prisión con un emotivo tatuaje

El nuevo tatuaje de la influencer está inspirado en su paso por la prisión.

La influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de YouTube como YosStop, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que presumió su nuevo tatuaje, el cual fue realizado para rendirle tributo a los cinco meses que pasó encerrada en prisión tras ser acusada por Ainara Suárez de presunta posesión de pornografía infantil.

Por medio de sus historias de Instagram, ella mostró que se había tatuado una luna dorada y una estrella negra en la muñeca izquierda. Sin embargo, este peculiar diseño buscaba representar la íntima conexión que logró tener con este satélite durante el tiempo que estuvo privada de su libertad en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

“En esos cinco meses que estuve encerrada, ustedes saben que no me dio el sol, nunca lo vi y como salía de noche a caminar lo único que veía era la luna… Se los juro que yo sentía que me hablaba y yo le hablaba a ella, era una conexión muy profunda y muy chingona”, declaró la influencer de 31 años de edad, quien soñaba todas las noches con salir de prisión.

Fue una tortura estar en prisión

Según sus declaraciones, su paso por la cárcel fue una real tortura.

En entrevista para la activista Saskia Niño de Rivera, la hermana de Ryan Hoffman aseguró que estar en prisión fue una real tortura y que jamás llegó a pensar que ella viviría esa situación: “Tú nunca te imaginas que vas a perder tu libertad, sobre todo cuando eres una persona que no se dedica a hacer malas cosas”.

Respecto a su salud mental, ella sintió en momentos que moría: “Fue una lucha contra mí, sobre todo… Tenía que estar yo sola con mi cabeza, con mis pensamientos, con cómo me juega chueco la mente, tratando de no enloquecer, de no perderme, de no deprimirme”.

¿Por qué Yosstop estuvo en la cárcel?

La influencer pasó cinco meses encerrada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La Verdad Noticias te informó a finales que YosStop había sido detenida por el presunto delito de pornografía infantil. De acuerdo a reportes judiciales, la influencer aseguró en el video ‘Patética Generación’ que recibió y vió el clip de la agresión sexual que sufrió Ainara Suárez por parte de seis jóvenes cuando ella apenas tenía 16 años de edad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales