YosStop reveló a fans que sufre de ansiedad durante su embarazo

Tras dar a conocer que se convertirá en mamá, la creadora de contenido YosStop se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo los pormenores de su embarazo pero lo que ha sorprendido a sus fans es que la joven de 31 años de edad reveló que padece de ansiedad.

Fue a través de sus historias de Instagram que les comentó a sus seguidores que ha estado sufriendo de ataques de ansiedad y comentó que no todo es color de rosa y expresó: "Siento horrible por la bebé que siente todo esto que no puedo evitar".

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que Yoseline Hoffman dio a conocer el género de su bebé, pues a través de un video en Instagram compartió con sus admiradores cómo fue la fiesta de revelación del sexo de su primer bebé; la influencer tendrá una niña.

YosStop confiesa que padece ansiedad

La influencer se sinceró con sus fans

La joven comentó en una publicación que subió a sus historias de Instagram lo siguiente: "No quiero compartir solo lo bonito. He pasado dos días llena de ansiedad a tope...Parece que la vida no se cansa de mandarnos pruebas que para variar en este momento no entendemos".

A pesar de ello, la influencer se ha mostrado optimista por esta nueva etapa en su vida, así se puede apreciar en las recientes publicaciones que compartió en redes sociales junto a su esposo Gerardo González Bañales cuando revelaron el sexo del bebé.

Por su parte, sus seguidores le han enviado mensajes donde le han deseado que pueda tener estabilidad emocional y salud mientras se encuentra embarazada, otros le han comentado que desean que tenga momentos felices.

¿Por qué es famosa YosStop?

La influencer de 31 años de edad

La influencer YosStop se volvió famosa por los videos que subió a su canal de YouTube. Uno de sus videos conocidos fue “Así nos bañamos todos”, una parodia sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres, pero también se hizo conocida por ser la hermana de Ryan Hoffman Badui, conocido como “Rayito”.

