YosStop revela que no merecía estar en prisión y explica por qué

Influencer revela que no merecía estar en prisión y explica por qué

En La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles sobre la liberación de YosStop, una polémica influencer que estuvo en el penal femenil Santa Martha Acatitla, acusada del delito de pornografía infantil, lo que dio inicio a un complicado proceso legal, el cual la llevó a la cárcel y ella piensa que no se lo merecía.

Cuando finalmente salió de prisión, declaró que pronto hablaría sobre lo que ha pasado en su vida por el caso que la puso en el ojo del huracán, pero solo ha dado a conocer muy poco a dos semanas de haber quedado en libertad.

En junio, cuando fue detenida, se dijo que Yoselinn ‘N’ podría pasar hasta 14 años de prisión, pues los delitos que se le imputan era muy graves y el panorama para ella era muy complicado, lo que derivó en quedarse 4 meses tras las rejas.

Durante una entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera le confesó que no considera que merecía haber sido encarcelada y dijo también que muchas de las personas que se encuentran tras las rejas, no se lo merecen.

“Es algo que no se lo desean a nadie en la vida”.

Creyó además que solo estaría pocos días en la cárcel, pues sus abogados le dijeron que podrían arreglarlo, pero no fue así, ya que una de las personas que la recibió en el penal femenil, le aseguró que estaría mucho tiempo ahí, y así fue.

“Curiosamente cuando llegué una de las personas me dijo, ‘yo sé por qué estás aquí. No te vas a ir en siete días’, pero no fue en mala onda”.