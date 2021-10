La polémica youtuber e influencer, YosStop, lleva más de 3 meses recluida en el penal Santa Martha Acatitla y durante su estancia, ha escrito varias cartas dedicadas a su familia, novio ya sus fans, pero en la última, la acusada afirma que lo único que conserva es su flexibilidad, confesión que impactó a todos sus fans.

Desde la cuenta de Instagram de Yosselinn Hoffman, el novio de la creadora de contenido compartió el último mensaje de la youtuber en el que señala que se desprendió de su aspecto físico y ahora se concentra en su salud mental.

“¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo no sé cómo está”.